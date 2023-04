(Di sabato 15 aprile 2023) Aurelio Dedurante una intervista a Canale 5 parla di, delloe del sogno chiamato Champions League. Il presidente della SSCN è stato intervistato durante lo speciale su Canale 5 dal titolo ‘è…’, un approfondimento in seconda serata che va in onda questa sera. Il settimanale condotto da Clemente Mimum, firmato da Susanna Galeazzi ed a cura di Claudio Fico, dedica una intera puntata aai suoi punti di forza, allae le sue debolezze. De: intervista a Canale 5 Ecco alcuni estratti dell’intervista ad Aurelio Deanticipati da Il Mattino: «Milan? Abbiamo due squadre, non solo una. E con un maestro come Spalletti la garanzia è assoluta, sarà una bellissima partita di sicuro». «Nel mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - GoalItalia : La Prefettura di Napoli ha assegnato la scorta a De Laurentiis: decisive le recenti tensioni coi tifosi azzurri ?? - fanpage : ULTIM'ORAIl presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis finisce sotto scorta. La decisione è arrivata dal Pr… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #DeLaurentiis afferma: “Napoli sta vivendo un rinascimento, voglio fare la storia del calcio…” - napolipiucom : De Laurentiis: 'Napoli vive una rinascita. Scudetto? Lo meritano i tifosi' #canale5 #DeLaurentiis #napoli #Scudetto… -

... ma anche sugli spalti, con la contestazione a Dee il divieto assoluto di tifare. ... andrà in panchina" "Il mio era un invito a restare uniti, compatti e guidati dall'amore per il, ......essere un fuoco di paglia la tregua trae tifosi azzurri, o almeno che sia tale solo in parte. Scrive La Repubblica che Intanto è stata decisa la scorta per il presidente Aurelio De...Due anni fa quel pareggio (con Gattuso) che costò la Champions. Dedisse: "Nessuno è incedibile dinnanzi a proposte appropriate" foto Hermann Torna- Verona e il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, che da lì, da quella partita finita 1 - 1 (...

Tensione con gli ultras, la Prefettura di Napoli mette sotto scorta De Laurentiis La Gazzetta dello Sport

Aurelio De Laurentiis è stato intervistato da Canale 5, in uno speciale che andrà in onda quest'oggi in seconda serata dal titolo 'Napoli è'.Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 5 per lo speciale "Napoli è..." che andrà in onda nelle prossime ore. Il quotidiano Il Mattino ha riportato un'anticipazione della sua ...