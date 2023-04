De Laurentiis incontra gli ultras: “Napoli siamo noi: uniti per vincere!” (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo le tensioni delle ultime settimane in casa Napoli, tra i tifosi e il presidente Aurelio De Laurentiis e la chiamata a raccolta del tecnico Luciano Spalletti per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, arrivano i primi segnali distensivi. Proprio De Laurentiis ha infatti incontrato i capi ultras delle Curve A e B nel prepartita contro il Verona. Il numero uno azzurro ha infatti postato insieme a loro per una foto. Uno scatto reso pubblico dallo stesso presidente del club campano che lo ha condiviso sul proprio profilo Twitter accompagnandolo con una didascalia eloquente: «Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!». Con uno scudetto per cui si fanno ormai solo i conti aritmetici, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo le tensioni delle ultime settimane in casa, tra i tifosi e il presidente Aurelio Dee la chiamata a raccolta del tecnico Luciano Spalletti per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, arrivano i primi segnali distensivi. Proprio Deha infattito i capidelle Curve A e B nel prepartita contro il Verona. Il numero uno azzurro ha infatti postato insieme a loro per una foto. Uno scatto reso pubblico dallo stesso presidente del club campano che lo ha condiviso sul proprio profilo Twitter accompagnandolo con una didascalia eloquente: «noi. Presidente e tifosiper». Con uno scudetto per cui si fanno ormai solo i conti aritmetici, ...

