De Laurentiis e ultras, pace fatta: «Uniti per vincere» (Di sabato 15 aprile 2023) «Napoli siamo noi. Presidente e tifosi Uniti per vincere!». La grande pace sembra fatta. Aurelio De Laurentiis incontra i rappresentanti del tifo ultras di Curva A e B insieme con il... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 aprile 2023) «Napoli siamo noi. Presidente e tifosiper!». La grandesembra. Aurelio Deincontra i rappresentanti del tifodi Curva A e B insieme con il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : De Laurentiis e ultras insieme in uno straordinario lieto fine. Come faccio a non amare questa città? #Napoli - FulvioPaglia : E quindi mentre i moralisti hanno ancora il ditino alzato e “signora mia, la scorta. Dove arriveremo”, De Laurentii… - DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - RLoscialpo1 : RT @Virus1979C: De Laurentiis sotto scorta fa la foto con i capi ultras, siamo oltre il cabaret. È passato in dieci giorni dalla Thatcher a… - Pall_Gonfiato : Pace fatta tra #DeLaurentiis e gli #ultras -