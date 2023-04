(Di sabato 15 aprile 2023) La partita contro il Verona è stata decisiva per Aurelio De: tutto è cominciatoaldi. La partita contro il Verona fu un momento decisivo per la rivoluzione che avrebbe portato Aurelio Dee Lucianoa rinforzare la squadra azzurra. Napoli-Verona è una partita che ha un significato particolare per il club. Da quella partita finita in pareggio e costata la qualificazione alla Champions League, Dedecise di iniziare una nuova era per la squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella partita segnò l’inizio di una rivoluzione che portò Dea prenderecome nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - napolipiucom : De Laurentiis e Spalletti: l'incontro segreto nella casa al Bosco Verticale di Milano #boscoverticale #DeLaurentiis… - 100x100Napoli : De Laurentiis a Canale 5: “Napoli città che sta vivendo un rinascimento e che merita lo Scudetto, Spalletti un maes… - Spazio_Napoli : De Laurentiis sicuro sul Milan: “Spalletti è una garanzia! Un aspetto farà la differenza nel match di ritorno”… - Ftbnews24 : #Napoli, si ritorna al Maradona: Hellas Verona e Milan crocevia determinanti #Milan, Napoli, Napolifan, Verona, Ben… -

Aurelio Deè fiducioso in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il presidente del Napoli punta lo Scudetto, elogiadefinendolo "maestro" e svela un retroscena legato al ..."La partita col Verona è doppiamente importante " ha ammesso", se riusciamo a vincerla ce ne mancano 3 per il titolo". Scorta per De. La misura per il presidente è stata decisa ...Dee gli azzurri ci provano: la chance della doppietta è troppo intrigante.

Napoli-Milan, verso la pace tifosi-De Laurentiis. E intanto Spalletti fa turnover La Gazzetta dello Sport

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista per l'approfondimento del Tg5 'Napoli è ....' ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato intervistato in occasione del programma televisivo "Napoli è..", in onda su Canale 5 nelle prossime ...