De Grandis | «Contento per Asllani e de Vrij Inter favorita…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023) L’giocherà questa sera contro il Monza per provare il sorpasso sul Milan. Stefano Deha commentato le possibili scelte di Simone Inzaghi dagli studi di Sky Sport. MATURITÀ – La seconda partita consecutiva da titolare per Kristjan? Simone Inzaghi lo potrebbe scegliere in regia, Stefano Dene è piacevolmente sorpreso: «Penso che l’sia favorita in Champions League ormai contro il Benfica. Sonoper, questo è un ragazzo secondo me forte che non ha avuto tante chance e sta maturando. Sono felice che abbia 90 minuti, così come per deche è stato eccessivamente accantonato da Inzaghi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...