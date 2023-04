(Di sabato 15 aprile 2023) Nel mio recente libro: Ho vissuto la vita-Ho vissuto la morte (Armando Editore) rievoco i miei incontri, amicizie, conoscenze, con gli intellettuali, con gli artisti dell’epoca, anni sessanta/settanta ed oltre. Tra costoro inevitabile Giorgio De. Quando in Francia la pittura innovò le sue forme mediante l’Impressionismo, una antichissima tradizione veniva spazzata ed era la tradizione delle immagini piene solide non penetrabili dalla luce, semmai illuminate ma non dissolte dalla luce, ripeto. Con l’Impressionismo avviene un fenomeno assolutamente innovativo quale percezionerealtà oggettiva: è come se la luce penetrasse nella solidità delle cose dissolvendole, polverizzandole, facendone comunque parte; sicchè i quadri impressionisti più estremi quelli ad esempio di Monet sono una mescolanza di luce e di “cose”; e le “cose” perdono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMarra75 : RT @SecolodItalia1: De Chirico, l’unico artista che “sopravvisse” all’accanimento ideologico della sinistra - SecolodItalia1 : De Chirico, l’unico artista che “sopravvisse” all’accanimento ideologico della sinistra - giraldiorazio : L'unico Chirico all'attivista: 'Devo pagare io con le tasse perché lei fa l'eco-vandala'. Interviene Formigli: 'C'è… - giraldiorazio : L'unico ironico è Formigli e tutta la sinistra Chirico all'attivista: 'Devo pagare io con le tasse perché lei fa l'… - pg_chirico : RT @massisacchi: Rilancio da @fabio_giavarini #DisdetteDaznSky #DisdettaDaznSky #DisdetteSkyDazn #DisdettaSkyDazn di nuovo, penalizzazione… -

Laveno Mombello presenta un festival originale eper il ... Come dicevano i greci, la meraviglia nasce dentro di noi ed è'... il professor Fabio Minazzi, la psicologa e cantante Alice, ...Sono, infatti, un complesso monumentaleal mondo per le dimensioni e per'eccezionale stato di conservazione. Furono costruite in soli otto anni tra il 298 e il 306 d. C. e si estendevano su ...'emendamento fa riferimento a una nuova convenzione da stipulare con'Agenzia per'Italia ... attraverso unstrumento di accesso per tutti i servizi della pubblica amministrazione e per il ...