Darmian | ultimo gol contro il Monza ma Inzaghi lo risparmia | le ultime in difesa

(Di sabato 15 aprile 2023)nel 2023 è stato il giocatore più utilizzato da Simoneill’gol segnato in Serie A, ma oggi potrebbe partire dalla panchina. Ecco lenotizie per quanto riguarda lanerazzurra. TURNOVER – Matteoè il giocatore dell’Inter con il maggior numero di minuti raccolti in questo 2023 (1127?). L’ultima rete diin Serie A risale proprio alla sfida d’andata, quando sbloccò il risultato nella gara giocata all’U-Power Stadium. Oggi, però, in vista di Inter-alle 20:45, potrebbe rifiatare partendo dalla panchina. Danilo D’Ambrosio torna dalla squalifica e prende il suo posto sul centro-destra. Possibile chance anche per Stefan de Vrij che potrebbe far riposare ...

Nell'dei tre anticipi del sabato a San Siro arriva il Monza , per quello che è un 'quasi' ... Le probabili formazioni di Inter - Monza INTER (3 - 5 - 2): Onana;, de Vrij, Bastoni; ...... sebbene abbia segnato in campionato appena tre gol (l'su azione addirittura lo scorso ... terminato 2 - 2 grazie all'autogol in pieno recupero di Denzel Dumfries (dopo le reti die ......si è confermato jolly prezioso anche in un ruolo che non è esattamente il suo. In più, si è assaporata la sensazione quasi perenne di attenzione e collaborazione collettiva che nell'...

Calcio d'inizio alle 20.45 al Meazza di Milano per la sfida tra nerazzurri e brianzoli, valida per la 30esima giornata di Serie A