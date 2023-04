Dai leggings allo chemisier | dalla pelle al denim | ecco come creare degli outfit perfetti per la bella stagione

Leggi su amica

(Di sabato 15 aprile 2023) Gli zoccoli di legno primavera 2023 saranno i protagonisti di moltidella. Dopo essere scomparsi per un po’circolazione, tornano quest’anno a cavalcare le tendenze e a diventare parte integrante dei look casual. Simbolo dei contadini olandesi nei secoli scorsi e feticciohippies negli Anni 60, i clogs sono arrivati ai giorni nostri senza perdere il loro smalto. I più amati sono quelli in versione chiusa, aperta dietro o segnata da un cinturino, ma sempre caratterizzati da una spessa suola di legno. Comodi, informali e divertenti. Il loro punto di forza in più? Griffati dalle grandi maison di moda o di brand norderuropeiHasbeens, Lotta from Stockholm e Dansko tutti li possono indossare. Bambini compresi. Ma ...