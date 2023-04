Dai cinghiali ai lupi: cosa succede a due passi da Roma (Di sabato 15 aprile 2023) Tre lupi che si muovevano in branco a due passi dalla strada: è quanto filmato alle porte di Roma da alcuni passanti preoccupati: ecco le dimensioni del fenomeno e i precedenti Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Treche si muovevano in branco a duedalla strada: è quanto filmato alle porte dida alcuni passanti preoccupati: ecco le dimensioni del fenomeno e i precedenti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... deman20181 : @AlessandroTCFI E bhè? Non sono contenti che li liberano un pò dai cinghiali, servono a questo i lupi. - cinziaandrei : @Arypigliate Oh mamma che paura! Per fortuna il mio cane è terrorizzato dai cinghiali ( che invece la trovano simpatica) - alexcampy89 : @SiberianNicols @iacopo_melio @UrtisMaurizia I cinghiali, come gli orsi, sono una conseguenza del ripopolamento vol… - ignatzthemouse : @mauroghilardi @LucaGuala Vivo in una regione dove le aree interne si vanno spopolando. Dove i contadini vedono i p… - uneedvitaminM : @narcjsjsta dai poi salutami i cinghiali (e si,ci sono i cazzo di cinghia per dirti porcoddi) -