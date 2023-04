Dagospia punzecchia Sonia Bruganelli dopo la smentita | lei risponde

Leggi su biccy

(Di sabato 15 aprile 2023)– secondo quanto scritto da– sarebbe dovuta andare a Verissimo ad annunciare la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, ma quando la notizia si è estesa a macchia d’olio sul web la coppia ha smentito con un video ironico in cui mi sono preso pure del sito di fragnacce (sigh). La produttrice, nelre a Biccy, aveva anche specificato che l’ospitata ci sarebbe stata con la figlia Adele, ma quando sono stati annunciati tutti gli ospiti di Silvia Toffanin il suo nome non è apparso nella lista. Per questo motivoha pubblicato un post che vi copio-incollo qua sotto. “MA CHE SORPRESA:LE DAGO-RIVELAZIONI SULLA FINE DEL MATRIMONIO CON PAOLO BONOLIS,DISERTA “VERISSIMO”! NEL COMUNICATO DI ...