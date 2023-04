Da Milano i giornalisti attaccano Spalletti: “Sui due rigori negati al Milan non dice nulla?” (Di sabato 15 aprile 2023) giornalisti Milanesi criticano Spalletti per i presunti rigori negati al Milan. Nel mirino le dichiarazioni sull’arbitro Kovacs. Le parole di Luciano Spalletti riguardo all’arbitraggio nella partita di di Champions contro il Milan non sono state ben accolte dai giornalisti che seguono da vicino iì rossoneri. In particolare, i giornalisti di MilanNews.it hanno attaccato Spalletti per aver liquidato con superficialità due episodi avvenuti nell’area di rigore del Napoli che hanno secondo loro del clamoroso, anche se è stato ampiamente dimostrato che non c’era nulla. Il primo episodio riguarda un calcio d’angolo battuto da Bennacer su cui Simon Kjaer ha colpito la traversa ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023)esi criticanoper i presuntial. Nel mirino le dichiarazioni sull’arbitro Kovacs. Le parole di Lucianoriguardo all’arbitraggio nella partita di di Champions contro ilnon sono state ben accolte daiche seguono da vicino iì rossoneri. In particolare, idiNews.it hanno attaccatoper aver liquidato con superficialità due episodi avvenuti nell’area di rigore del Napoli che hanno secondo loro del clamoroso, anche se è stato ampiamente dimostrato che non c’era. Il primo episodio riguarda un calcio d’angolo battuto da Bennacer su cui Simon Kjaer ha colpito la traversa ...

