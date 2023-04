Da Eros alle sette teste di toro: le nuove straordinarie scoperte nel tempietto di Paestum – Le foto (Di sabato 15 aprile 2023) I lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura di Paestum (Campania) hanno fatto emergere sorprese archeologiche inedite. Ad annunciarlo è la direttrice del parco Tiziana D’Angelo che li ha definiti «scavi unici» in grado di poter «cambiare la storia conosciuta dell’antica Poseidonia». Si tratta di un basamento in pietra con i gradini d’accesso e la delimitazione della cella che ospitava la divinità, alcune decorazioni in terracotta colorata del tetto con i gocciolatoi a forma di leone, una straordinaria gorgone (mostro femminile della mitologia greca) e un’Afrodite. Oltre a sette teste di toro, l’altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici, e centinaia di oggetti che venivano dati in dono alle divinità. Tra questi spicca un ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) I lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura di(Campania) hanno fatto emergere sorprese archeologiche inedite. Ad annunciarlo è la direttrice del parco Tiziana D’Angelo che li ha definiti «scavi unici» in grado di poter «cambiare la storia conosciuta dell’antica Poseidonia». Si tratta di un basamento in pietra con i gradini d’accesso e la delimitazione della cella che ospitava la divinità, alcune decorazioni in terracotta colorata del tetto con i gocciolatoi a forma di leone, una straordinaria gorgone (mostro femminile della mitologia greca) e un’Afrodite. Oltre adi, l’altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici, e centinaia di oggetti che venivano dati in donodivinità. Tra questi spicca un ...

