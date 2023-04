Crozza-Rampelli e l’esilarante difesa della lingua italiana | “Jobs Act? Ma che vuol dì? Renzi non poteva scrivere schiavitù?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Mauriziosi fa paladinovestendo i panni del deputato di Fratelli D’Italia e vicepresidenteCamera, Fabio: “Ecco lo sbagliosinistra… fare il fighetto dicendo talk show. Ma perché non dire… gli spettacoli dove se parla? Io quando vedo… ma che cazzodì?, ma non potevi”? Ieri ho letto spending review… ma chedire? Ma tu pensa quel povero disgraziato che non ha potuto studiare ed è entrato in Fratelli d’Italia che è l’unico ...