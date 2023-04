Crozza-Calenda cade dal pero e prova a formare un terzo polo su Twitter: “AAA cercasi persona seria con la quale fondare un partito…” (Di sabato 15 aprile 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei panni di Carlo Calenda reduce dal divorzio da Renzi: “Io pensavo di fare politica in maniera seria, fare un partito serio, con una sede seria, con del personale serio, ‘na fotocopiatrice seria, un wi-fi serio, ma se ti metti a fare la Leopolda faceta, con le consulenze facete, dirigi giornali faceti, no no… mi fa orrore. Ti dico la verità, lo vedi questo? È un ramo de pero. Io so caduto dal pero. Mi son tenuto le pere, almeno a casa mi porto della frutta seria. E sì che anche mia moglie me l’aveva detto: ‘A Carlè, guarda che il dentino te lo piazza nel polo, lo fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizionei panni di Carloreduce dal divorzio da Renzi: “Io pensavo di fare politica in maniera, fare un partito serio, con una sede, con delle serio, ‘na fotocopiatrice, un wi-fi serio, ma se ti metti a fare la Leopolda faceta, con le consulenze facete, dirigi giornali faceti, no no… mi fa orrore. Ti dico la verità, lo vedi questo? È un ramo de. Io so caduto dal. Mi son tenuto le pere, almeno a casa mi porto della frutta. E sì che anche mia moglie me l’aveva detto: ‘A Carlè, guarda che il dentino te lo piazza nel, lo fa ...

