Crosetto: “Non serve un nuovo centro. FdI deve aprirsi sempre di più e occupare quello spazio” (Di sabato 15 aprile 2023) Inizia con una risata l’intervista che Guido Crosetto ha rilasciato al Corriere della Sera e per buona parte centrata sulla presunta freddezza tra lui e Giorgia Meloni. «Perché rido? Perché mi ha chiesto se Giorgia Meloni mi abbia silenziato», ha risposto il ministro della Difesa alla prima domanda, lanciando una provocazione sul fatto che «quando sarà finita questa complicata ma bellissima avventura di governo potrei pubblicare, con il reciproco consenso, i WhatsApp tra me e Giorgia: spesso leggo di rapporti freddi, presunti litigi e dispetti sulle nomine o su altro, tutte cose che poi commento in modo divertito con lei». Crosetto: “Io e Giorgia ridiamo quando leggiamo che c’è freddezza tra di noi” Dunque, no, non solo non c’è freddezza, ma i rapporti sono quelli di amicizia e stima che da sempre hanno segnato il legame tra i due e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Inizia con una risata l’intervista che Guidoha rilasciato al Corriere della Sera e per buona parte centrata sulla presunta freddezza tra lui e Giorgia Meloni. «Perché rido? Perché mi ha chiesto se Giorgia Meloni mi abbia silenziato», ha risposto il ministro della Difesa alla prima domanda, lanciando una provocazione sul fatto che «quando sarà finita questa complicata ma bellissima avventura di governo potrei pubblicare, con il reciproco consenso, i WhatsApp tra me e Giorgia: spesso leggo di rapporti freddi, presunti litigi e dispetti sulle nomine o su altro, tutte cose che poi commento in modo divertito con lei».: “Io e Giorgia ridiamo quando leggiamo che c’è freddezza tra di noi” Dunque, no, non solo non c’è freddezza, ma i rapporti sono quelli di amicizia e stima che dahanno segnato il legame tra i due e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusi70717321 : RT @SecolodItalia1: Crosetto: “Non serve un nuovo centro. FdI deve aprirsi sempre di più e occupare quello spazio” - ivanfrn19 : RT @ozakiyuko2: Il governo dica cosa sta succedendo, chi dato il via di spedire carri armati , Crosetto, Meloni chi. Inoltre se non sono a… - DanyelleAyala : RT @ozakiyuko2: Il governo dica cosa sta succedendo, chi dato il via di spedire carri armati , Crosetto, Meloni chi. Inoltre se non sono a… - SecolodItalia1 : Crosetto: “Non serve un nuovo centro. FdI deve aprirsi sempre di più e occupare quello spazio”… - BillySignal : @FratellidItalia @Donzelli PERCHÉ NON SI PARLA DEI MLD CHE AVETE DECISO DI DARE X COSTRUIRE GLI AEREI DELL'ATTACCO… -