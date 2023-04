Cristina Scuccia pronta per L’Isola dei Famosi | “Non indosserò il bikini”

(Di sabato 15 aprile 2023)sarà una delle concorrenti della nuova edizione dedei, al via da lunedì 17 aprile 2023 con la conduzione di Ilary Blasi, che sarà affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in veste di opinionisti. Accettare la proposta non è stato semplice per lei, che ha voluto meditare a lungo prima di dire sì e pensare a tutti i pro e i contro, ben sapendo di come avrebbe potuto essere sotto la lente di ingrandimento per quello che farà in Honduras: “Ci ho messo molto tempo, avevo paura – ha detto al Corriere della Sera – Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace. (…) Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all'#Isola ?????? - DirettaSicilia : La siciliana Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi, «Non sono pronta al bikini succinto» - - andreastoolbox : 'Isola dei Famosi', Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora - TGCOM… - IsaeChia : #Isola17, Cristina Scuccia nel reality senza bikini: ecco il motivo della drastica scelta L'ex vincitrice di… - andreastoolbox : Cristina Scuccia non indosserà il bikini a L’Isola dei Famosi #Scuccia #Cristina #non #il #indosserà ??????? -

