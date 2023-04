Cristina Scuccia | “All’Isola non indosserò il bikini | non mi sentivo a mio agio”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all'#Isola ?????? - DirettaSicilia : La siciliana Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi, «Non sono pronta al bikini succinto» - - andreastoolbox : 'Isola dei Famosi', Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora - TGCOM… - IsaeChia : #Isola17, Cristina Scuccia nel reality senza bikini: ecco il motivo della drastica scelta L'ex vincitrice di… - andreastoolbox : Cristina Scuccia non indosserà il bikini a L’Isola dei Famosi #Scuccia #Cristina #non #il #indosserà ??????? -

La prima concorrente che ha suscitato la sua curiosità è, l'ex suora diventata famosa grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy nel 2014. Vladimir ha dichiarato: 'Si parla ...Sembra che la cantanteabbia programmato davvero tutto prima del suo arrivo sull 'Isola dei Famosi . A pochi giorni dall'inizio della sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi , che vede i ...Dopo essersi tolta il velo vedremo Suor(pardon,) in bikini No, non è ancora il momento . La cantante è tra i concorrenti della prossima edizione de L'isola dei famosi al via lunedì 17 aprile su Canale 5 , ma non ha intenzione di ...

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: «Le privazioni Già vissute da suora. Niente bikini, andrò in... Corriere della Sera

Prima The Voice, vinto nel 2014. Ora a distanza di qualche anno e senza più velo da suora, Cristina Scuccia è pronta a tornare in televisione, a naufragare su l'Isola dei famosi.Cristina Scuccia è pronta per approdare a L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che prenderà ufficialmente il via lunedì ...