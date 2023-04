Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi | «Ma per me niente bikini | indosserò pantaloncini»

(Di sabato 15 aprile 2023) L’ex suorasaràdei. Lo annuncia lei stessa oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella quale dice che sì, le privazioni saranno un problema. Ma lei le ha già affrontate durante la sua “vita precedente” in convento. Per decidere, dice a Chiara Maffoletti, ci ha messo molto tempo: «Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace».dice che però non indosserà il: «Avrò una versione del costume rivisitata. Ilnon mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ...

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: «Le privazioni Già vissute da suora. Niente bikini, andrò in... Corriere della Sera

