Cremonese | Carnesecchi | «Le due vittorie consecutive ci lasciano un sacco di energie positive»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 aprile 2023) Marco, portiere della, ha parlato in occasione della festa del “Club Grigiorosso Domenico e Attilio Luzzara” Marco, portiere della, ha parlato in occasione della festa del “Club Grigiorosso Domenico e Attilio Luzzara”. PAROLE – «Le dueciundi, quella di ieri è stata fondamentale e siamo stati bravi a gestirla dopo il vantaggio iniziale. Ora dobbiamo preparare al meglio la sfida di Udine contro una squadra che in casa ha messo alle corde parecchie avversarie e vogliamo chiudere al meglio il campionato. Donnarumma? È un alieno, ha 24 anni ma per le presenze che ha già raccolto con Milan, Paris Saint-Germain e ...