Crema depilatoria fai da te: naturale, delicata e reidratante (Di sabato 15 aprile 2023) Questa Crema depilatoria fatta in casa con burro di karitè e olio di cocco idraterà le gambe durante la rasatura, è facile da preparare e basteranno pochissimi ingredienti . La Crema che solitamente comperiamo in negozio è costosa e di naturale non ha proprio nulla. Perché dovresti imparare a fare la Crema depilatoria fatta in casa? Perché risparmierai denaro e potrai creare alcune combinazioni di profumi paradisiaci! E’ facilissima da fare e hai solo bisogno di 3 ingredienti e dei tuoi oli essenziali preferiti. Potrai variare il suo profumo ogni volta che la prepari, oppure preparare vasetti con diversi aromi da poter usare a tuo piacimento. Noi per questa ricetta abbiamo usato l’olio essenziale al rosmarino e quello alla menta piperita ma , come sicuramente tu ben sai ne esistono ... Leggi su donnaup (Di sabato 15 aprile 2023) Questafatta in casa con burro di karitè e olio di cocco idraterà le gambe durante la rasatura, è facile da preparare e basteranno pochissimi ingredienti . Lache solitamente comperiamo in negozio è costosa e dinon ha proprio nulla. Perché dovresti imparare a fare lafatta in casa? Perché risparmierai denaro e potrai creare alcune combinazioni di profumi paradisiaci! E’ facilissima da fare e hai solo bisogno di 3 ingredienti e dei tuoi oli essenziali preferiti. Potrai variare il suo profumo ogni volta che la prepari, oppure preparare vasetti con diversi aromi da poter usare a tuo piacimento. Noi per questa ricetta abbiamo usato l’olio essenziale al rosmarino e quello alla menta piperita ma , come sicuramente tu ben sai ne esistono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UcciRaffaella : Ho messo pinzette e rasoio in pensione: ho scoperto la crema depilatoria. - s3x_drug : effetti collaterali della crema depilatoria - yesimtimmy : @letmetakeadice Poiché ho perso buona parte dei peli, crema depilatoria sul corpo e rasoio elettrico nelle sono int… - marcolcars : @tioqueasco Lametta, La crema depilatoria mi irriterebbe troppo!!! E poi da quelle parti è pericoloso! ?????? - tioqueasco : Ragaz, ma come vi depilate le p4lle? Lametta sperando o con crema depilatoria? #chiedoperunamico ma anche per curiosità -