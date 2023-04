Credit Suisse, via libera Fed a Ubs per rilevare filiali Usa (Di sabato 15 aprile 2023) La banca centrale americana ha autorizzato il rilevamento delle filiali statunitensi di Credit Suisse da parte di Ubs Il consiglio dei governatori della Federal Reserve, la banca centrale americana, ha autorizzato il rilevamento delle filiali statunitensi di Credit Suisse da parte di Ubs. La richiesta era stata trasmessa nel quadro dell’acquisizione di Credit Suisse Group da parte di Ubs, si legge in un comunicato diffuso ieri sera. La maggiore banca svizzera – viene spiegato – si è impegnata a presentare un piano, che verrà aggiornato trimestralmente, per l’attuazione dell’integrazione degli affari negli Stati Uniti e delle attività di Ubs e Credit Suisse. Stando alla nota il piano comprende gli impegni di Ubs a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) La banca centrale americana ha autorizzato il rilevamento dellestatunitensi dida parte di Ubs Il consiglio dei governatori della Federal Reserve, la banca centrale americana, ha autorizzato il rilevamento dellestatunitensi dida parte di Ubs. La richiesta era stata trasmessa nel quadro dell’acquisizione diGroup da parte di Ubs, si legge in un comunicato diffuso ieri sera. La maggiore banca svizzera – viene spiegato – si è impegnata a presentare un piano, che verrà aggiornato trimestralmente, per l’attuazione dell’integrazione degli affari negli Stati Uniti e delle attività di Ubs e. Stando alla nota il piano comprende gli impegni di Ubs a ...

