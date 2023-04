Crazy J Lady testo e significato canzone di Mare Fuori, dove ascoltarla (Di sabato 15 aprile 2023) Crazy J Lady testo e significato canzone di Mare Fuori Clara Soccini ha conquistato il disco di platino con il brano Origami all’alba Nella serie Mare Fuori il suo personaggio ha derubato l’idea di Cardiotrap e Chiattillo portandola poi con gran successo in radio. Un riscontro che è diventato reale e non soltanto nella fiction. Vi ricordate come si chiama la sua prima canzone? Giulia, in arte Crazy J, è entrata nell’IPM di Napoli facendosi conoscere musicalmente con “Lady”, un brano che incarna il suo stile trapp e che descrive al meglio il passato travagliato del suo personaggio. Ecco il testo di Lady di Crazy ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 15 aprile 2023)diClara Soccini ha conquistato il disco di platino con il brano Origami all’alba Nella serieil suo personaggio ha derubato l’idea di Cardiotrap e Chiattillo portandola poi con gran successo in radio. Un riscontro che è diventato reale e non soltanto nella fiction. Vi ricordate come si chiama la sua prima? Giulia, in arteJ, è entrata nell’IPM di Napoli facendosi conoscere musicalmente con “”, un brano che incarna il suo stile trapp e che descrive al meglio il passato travagliato del suo personaggio. Ecco ildidi...

