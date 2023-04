Covid Toscana: 244 nuovi casi, nessun decesso (Di sabato 15 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 294 tamponi molecolari e 1.679 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,4% è risultato positivo. Sono invece 399 i soggetti testati, escludendo ... Leggi su toscananews (Di sabato 15 aprile 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 294 tamponi molecolari e 1.679 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,4% è risultato positivo. Sono invece 399 i soggetti testati, escludendo ...

