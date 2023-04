Covid, l'epidemiologo La Vecchia: "Per la variante Arturo serve cautela per anziani e fragili, ma niente allarmi" (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo aver individuato al San matteo di Pavia il primo caso, l'esperto della Statale spiega: "Purtroppo questo inverno c'è stata una adesione scarsa alla campagna per le quarte e le quinte dosi. Ma la vaccinazione rimane uno strumento di prevenzione importante" Leggi su repubblica (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo aver individuato al San matteo di Pavia il primo caso, l'esperto della Statale spiega: "Purtroppo questo inverno c'è stata una adesione scarsa alla campagna per le quarte e le quinte dosi. Ma la vaccinazione rimane uno strumento di prevenzione importante"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2021m2021 : RT @rep_milano: Covid, l'epidemiologo La Vecchia: 'Per la variante Arturo serve cautela per anziani e fragili, ma niente allarmi' https://t… - rep_milano : Covid, l'epidemiologo La Vecchia: 'Per la variante Arturo serve cautela per anziani e fragili, ma niente allarmi' - infoitsalute : Covid, l'epidemiologo La Vecchia: 'Per la variante Arturo serve cautela per anziani e fragili, ma niente allarmi' - servidinessuno1 : Covid, l'epidemiologo La Vecchia: 'Per la variante Arturo serve cautela per anziani e fragili … LA VECCHIA SE NE ST… - com_notizie : #Covid, variante #Arturo: l'epidemiologo #Ciccozzi in esclusiva ai nostri microfoni -