Covid e variante Arturo | sintomi congiuntiviti nei bimbi | cosa dicono gli esperti

(Adnkronos) – L'arrivo in Italia della variante Covid XBB.1.16 o 'Arturo' certificato ieri dalla survey dell'Istituto superiore di sanità, "è un evento atteso, prima o poi doveva capitare che arrivasse in Italia. È posta sotto attenzione perché si sta diffondendo molto in India, come tante altre in precedenza. Se è veramente più contagiosa, potrebbe prendere il posto di 'Kraken' che comunque è passata quasi inosservata. Penso sarà lo stesso per 'Arturo', ma se non fosse così però e ci fosse un aumento di casi nei bambini con correlati casi di congiuntivite" tra i sintomi, "sarà un chiaro segnale e monito alla necessità di aumentare la copertura vaccinale nei giovani". Così all'Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa.

