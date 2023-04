Covid e variante Arturo | sintomi congiuntiviti nei bimbi | cosa dicono gli esperti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - L'arrivo in Italia dellaXBB.1.16 o '' certificato ieri dalla survey dell'Istituto superiore di sanità, "è un evento atteso, prima o poi doveva capitare che arrivasse in Italia. È posta sotto attenzione perché si sta diffondendo molto in India, come tante altre in precedenza. Se è veramente più contagiosa, potrebbe prendere il posto di 'Kraken' che comunque è passata quasi inosservata. Penso sarà lo stesso per '', ma se non fosse così però e ci fosse un aumento di casi nei bambini con correlati casi di congiuntivite" tra i, "sarà un chiaro segnale e monito alla necessità di aumentare la copertura vaccinale nei giovani". Così all'Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria ...