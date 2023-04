Costa Volpino piange Michele Bettoli, politico e amministratore di lungo corso (Di sabato 15 aprile 2023) Lutto. Si è spento a 83 anni. Nella sua lunga esperienza amministrativa era stato sindaco, presidente della comunità montana, assessore provinciale e presidente della società Tutela Ambientale del Sebino. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 15 aprile 2023) Lutto. Si è spento a 83 anni. Nella sua lunga esperienza amministrativa era stato sindaco, presidente della comunità montana, assessore provinciale e presidente della società Tutela Ambientale del Sebino.

