Così l'Occidente potrebbe risolvere la guerra russa. La doppia strategia di Haas e Kupchan (Di sabato 15 aprile 2023) La Russia sembra determinata a occupare una porzione più ampia possibile del Donbas, e altrettanto determinata a non cedere niente delle conquiste fatte nel corso della guerra e con l'occupazione di nove anni fa. L'Ucraina sta preparando una controffensiva per rompere il ponte di terra russo tra il Donbas e la Crimea, spianando la strada, come spesso afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla possibilità di cacciare completamente le forze russe e ripristinare la propria integrità territoriale. A distanza di oltre un anno, la guerra russa in Ucraina è ferma. Le due parti sembrano avere limitate capacità di poter vincere e il semi-stallo tattico sul campo si porta avanti sangue e distruzione. Il costo del conflitto è destinato ad aumentare nei prossimi mesi, perché Mosca e Kiev sono interessate a continuare a combattere, e ...

