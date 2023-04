Così la Lituania viaggia verso il 3% in Difesa. Parla Kas?i?nas (Di sabato 15 aprile 2023) Questa settimana Laurynas Kas?i?nas, presidente della commissione Sicurezza nazionale e Difesa del Parlamento lituano, è stato a Roma per incontrare i suoi omologhi italiani e rilanciare la necessità di una strategia di “deterrence by denial” nei confronti della Russia. Si tratta di una delle due forme con cui la strategia della deterrenza può presentarsi: prevenire un’azione (un’aggressione) rafforzando le difese per chiarire all’avversario che non potrà raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia; l’altra è la “deterrence by punishment”, che consiste nella dissuasione tramite l’imposizione di costi. Che cosa ha rappresentato l’invasione russa dell’Ucraina per la Lituania? È stato un punto di svolta per l’Europa ma non per noi che sapevamo cosa poteva accadere. Lo dicevamo da 10, 15 anni. Dopo il 2014 ... Leggi su formiche (Di sabato 15 aprile 2023) Questa settimana Laurynas Kas?i?nas, presidente della commissione Sicurezza nazionale edelmento lituano, è stato a Roma per incontrare i suoi omologhi italiani e rilanciare la necessità di una strategia di “deterrence by denial” nei confronti della Russia. Si tratta di una delle due forme con cui la strategia della deterrenza può presentarsi: prevenire un’azione (un’aggressione) rafforzando le difese per chiarire all’avversario che non potrà raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia; l’altra è la “deterrence by punishment”, che consiste nella dissuasione tramite l’imposizione di costi. Che cosa ha rappresentato l’invasione russa dell’Ucraina per la? È stato un punto di svolta per l’Europa ma non per noi che sapevamo cosa poteva accadere. Lo dicevamo da 10, 15 anni. Dopo il 2014 ...

