Così la Lettonia cerca di ridurre l’influenza culturale (e politica) della Russia (Di sabato 15 aprile 2023) Via commerciale per migliaia di anni, la Lettonia ha attraversato diversi periodi di occupazione nella sua storia. Dagli invasori tedeschi e svedesi fino ai sovietici, con Mosca che ha continuato a esercitare la sua influenza negli anni attraverso l’invio di coloni, usando anche la lingua e i media per alimentare la sua macchina di disinformazione. In Lettonia si parlano molte lingue minoritarie, ma la visione di Vladimir Putin e le sue ambizioni imperiali rendono il russo una minaccia per l’identità lettone, sostengono diversi politici di Riga. Per questo motivo la Lettonia ha recentemente approvato una serie di leggi per ridurre le ingerenze della Russia nel Paese: i legislatori locali sperano che le misure rafforzino la coesione e l’integrazione interna, proteggendole dalle minacce ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 aprile 2023) Via commerciale per migliaia di anni, laha attraversato diversi periodi di occupazione nella sua storia. Dagli invasori tedeschi e svedesi fino ai sovietici, con Mosca che ha continuato a esercitare la sua influenza negli anni attraverso l’invio di coloni, usando anche la lingua e i media per alimentare la sua macchina di disinformazione. Insi parlano molte lingue minoritarie, ma la visione di Vladimir Putin e le sue ambizioni imperiali rendono il russo una minaccia per l’identità lettone, sostengono diversi politici di Riga. Per questo motivo laha recentemente approvato una serie di leggi perle ingerenzenel Paese: i legislatori locali sperano che le misure rafforzino la coesione e l’integrazione interna, proteggendole dalle minacce ...

