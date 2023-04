Così il ladro ha staccato la piastrella dell'800 nella Reggia di Caserta (Di sabato 15 aprile 2023) Ha prelevato una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca della Reggia di Caserta impossessandosi di un pezzo unico del Palazzo Vanvitelliano. Per questo un 42enne di Castel Volturno (CE) è stato denunciato. Poco dopo le 15 del 16 marzo le telecamere di sorveglianza della Reggia di Caserta, poste lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali, riprendono la scena del furto. L'uomo, entrato come visitatore solitario del Palazzo Reale, nell'attraversare la porta d'ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell'ala ottocentesca, calpesta una mattonella decoesa dal pavimento. Poi ritorna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva la piastrella nascondendola in una ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Ha prelevato unadal pavimento di una sala ottocentescadiimpossessandosi di un pezzo unico del Palazzo Vanvitelliano. Per questo un 42enne di Castel Volturno (CE) è stato denunciato. Poco dopo le 15 del 16 marzo le telecamere di sorveglianzadi, poste lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali, riprendono la scena del furto. L'uomo, entrato come visitatore solitario del Palazzo Reale, nell'attraversare la porta d'ingresso che introduceSalae Battaglie, situata nell'ala ottocentesca, calpesta una mattodecoesa dal pavimento. Poi ritorna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva lanascondendola in una ...

