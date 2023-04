Cosenza-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Tutto pronto al San Vito Marulla per Cosenza-Cittadella, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa, dopo l’ennesimo risultato utile ottenuto al Barbera con il Palermo, sperano di portare a casa altri preziosi punti per uscire dalla zona playout. La compagine granata, dal suo canto, dopo la sconfitta casalinga con il Parma, ha bisogno di vincere uno scontro diretto per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. SITO ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Tutto pronto al San Vito Marulla per, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di: ecco la, l’, latv e lodella sfida. I padroni di casa, dopo l’ennesimo risultato utile ottenuto al Barbera con il Palermo, sperano di portare a casa altri preziosi punti per uscire dalla zona playout. La compagine granata, dal suo canto, dopo la sconfitta casalinga con il Parma, ha bisogno di vincere uno scontro diretto per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO ...

