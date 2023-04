"Cosa ho detto su Papa Wojtyla". Pietro Orlandi e le dichiarazioni a Quarto Grado (Di sabato 15 aprile 2023) Il caso di Emanuela Orlandi, la figlia minorenne di un messo pontificio scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983, sta sollevando forti polemiche a seguito di alcune dichiarazioni del fratello Pietro su Papa Giovanni Paolo II. L'11 aprile scorso, Orlandi è stato ricevuto in Vaticano perché Papa Francesco ha fatto riaprire l'inchiesta e ha consegnato un file audio al Promotore di Giustizia in cui un uomo vicino alla Banda della Magliana afferma: “Wojtyla pure insieme se le portava a letto, non so dove, all'interno del Vaticano. Quando è diventata una Cosa che ormai era una schifezza, il segretario di Stato ha deciso di intervenire. Ma non dicendo a Wojtyla ora le tolgo da mezzo… non hanno fatto altro che chiamare De Pedis e gli hanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Il caso di Emanuela, la figlia minorenne di un messo pontificio scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983, sta sollevando forti polemiche a seguito di alcunedel fratellosuGiovanni Paolo II. L'11 aprile scorso,è stato ricevuto in Vaticano perchéFrancesco ha fatto riaprire l'inchiesta e ha consegnato un file audio al Promotore di Giustizia in cui un uomo vicino alla Banda della Magliana afferma: “pure insieme se le portava a letto, non so dove, all'interno del Vaticano. Quando è diventata unache ormai era una schifezza, il segretario di Stato ha deciso di intervenire. Ma non dicendo aora le tolgo da mezzo… non hanno fatto altro che chiamare De Pedis e gli hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiRadio2 : ? “Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò: mi dovrà passare. E quanti amori avrai, che cosa gli dira… - fattoquotidiano : La 'profezia' di #Baiardo sull'arresto di #MessinaDenaro e sulla legge anti 41-bis. Ecco cosa aveva detto nella tra… - Giorgiolaporta : Un grande #Capezzone smonta l’ipocrisia della #sinistra sullo #stupro di una minorenne alla #FestadellUnita di… - PrimaQuiEdOra : @lu942 @RaiNews La verità su questa piccola vicenda e' già saltata fuori in meno di 24 ore... ...da lui direttament… - hackthetardis : RT @hoavutolerose: Non mi fa andare in bestia il fatto che venga detto e nemmeno mi fa arrabbiare chi lo dice. La cosa che mi fa imbestiali… -