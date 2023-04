“Cosa ha mischiato, non fatelo mai”. Mix di detersivi per pulire il bagno, Maddalena si intossica e muore (Di sabato 15 aprile 2023) È morta a causa di una intossicazione nel suo appartamento. Una donna nel tentativo di liberare i tubi della doccia avrebbe mescolato due detergenti, candeggina e ammoniaca probabilmente. L’episodio è avvenuto a Bari nel quartiere Japigia in via Guglielmo Appulo. Il mix avrebbe però creato una nube tossica che sarebbe stata letale per una donna di 74 anni: sul suo corpo non ci sono altre lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta. La vittima dell’incidente domestico si chiama Maddalena Tanzi, aveva 74 anni. Stando a una prima ricostruzione il mix avrebbe però creato una nube tossica che sarebbe stata letale: sul suo corpo non ci sono altre lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta. Come scrive Repubblica, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) È morta a causa di unazione nel suo appartamento. Una donna nel tentativo di liberare i tubi della doccia avrebbe mescolato due detergenti, candeggina e ammoniaca probabilmente. L’episodio è avvenuto a Bari nel quartiere Japigia in via Guglielmo Appulo. Il mix avrebbe però creato una nube tossica che sarebbe stata letale per una donna di 74 anni: sul suo corpo non ci sono altre lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta. La vittima dell’incidente domestico si chiamaTanzi, aveva 74 anni. Stando a una prima ricostruzione il mix avrebbe però creato una nube tossica che sarebbe stata letale: sul suo corpo non ci sono altre lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta. Come scrive Repubblica, ...

