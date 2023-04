Cosa è successo tra Zverev e Medvedev: perché hanno litigato. “Antisportivo!”. “Si guardi allo specchio…” (Di sabato 15 aprile 2023) Botta e risposta pesante tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Tutto è iniziato dalle parole dello stesso Zverev arrivate dopo la dura sconfitta per 3-6 7-5 7-6 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il tedesco che ha criticato fortemente il suo avversario per l’atteggiamento tenuto in campo. Il russo però non ha di certo accettato queste polemiche e in seguito al ko ai quarti contro il danese Holger Rune ha voluto dire la sua a riguardo. “Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio – ha dichiarato Zverev dopo la sconfitta agli ottavi -. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò. Cerca di fare tutto, quando è dietro. Come atleta, questo mi delude davvero. Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Botta e risposta pesante tra Alexandere Daniil. Tutto è iniziato dalle parole dello stessoarrivate dopo la dura sconfitta per 3-6 7-5 7-6 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il tedesco che ha criticato fortemente il suo avversario per l’atteggiamento tenuto in campo. Il russo però non ha di certo accettato queste polemiche e in seguito al ko ai quarti contro il danese Holger Rune ha voluto dire la sua a riguardo. “Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio – ha dichiaratodopo la sconfitta agli ottavi -. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò. Cerca di fare tutto, quando è dietro. Come atleta, questo mi delude davvero. Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare ...

Dybala infortunato, costretto al cambio dopo 24 minuti di Feyenoord - Roma: ecco cosa è successo, entra El Sharaawy Per intenderci: il Feyenoord viaggia a quasi il doppio (19%). A dimostrazione di ...

Gualtieri e la partita a carte: "Era Tresette, mi dovevo rilassare" Il sindaco di Roma replica alle polemiche insorte dopo la pubblicazione del video in cui lo si vede giocare a carte durante il Consiglio comunale ...