Corriere dello Sport – possibile una scelta clamorosa a fine stagione (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-11 14:58:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: E se alla fine fosse Inzaghi a sorprendere tutti in contropiede? Già, perché nei pensieri del tecnico piacentino, ultimamente, è balenata un’idea: dire addio, salutare tutti, prima di ricevere il benservito. Eventualità che in molti già danno per scontata. Attenzione, non c’è nulla di deciso nella mente del tecnico nerazzurro. È semplicemente un’ipotesi che ha cominciato a “frullare” nella testa di Simone. Certo l’ideale sarebbe farlo dopo aver raggiunto un traguardo importante, in modo da togliersi un’ultima soddisfazione e pure prendersi una sorta di rivincita. Quale sarebbe, però, lo scenario migliore? Beh, al di là di una nuova qualificazione Champions, ad esempio raggiungere la finale di Istanbul, più che ... Leggi su justcalcio (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-11 14:58:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: E se allafosse Inzaghi a sorprendere tutti in contropiede? Già, perché nei pensieri del tecnico piacentino, ultimamente, è balenata un’idea: dire addio, salutare tutti, prima di ricevere il benservito. Eventualità che in molti già danno per scontata. Attenzione, non c’è nulla di deciso nella mente del tecnico nerazzurro. È semplicemente un’ipotesi che ha cominciato a “frullare” nella testa di Simone. Certo l’ideale sarebbe farlo dopo aver raggiunto un traguardo importante, in modo da togliersi un’ultima soddisfazione e pure prendersi una sorta di rivincita. Quale sarebbe, però, lo scenario migliore? Beh, al di là di una nuova qualificazione Champions, ad esempio raggiungere la finale di Istanbul, più che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : #PNRR “L’abbondanza di risorse destinate al piano di ripresa si scontra con la povertà di capacità realizzat… - sportli26181512 : Rinnovo Leao, aumenta la fiducia. Il CorSport: 'Tanta voglia di Milan': Il Corriere dello Sport questa mattina fa i… - TuttoSalerno : Corriere dello Sport: 'Salernitana, Piatek spera in una chance' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: 'Scappa #Sarri' - #SpeziaLazio @OfficialSSLazio #SSLazio #Lazio - SocialPadel : ?? Oggi in edicola con Corriere dello Sport e Tuttosport ?? ?? 'Sogno di essere il n.1 al mondo' ?? Non solo musica… -