Corriere dello Sport – ecco cosa farà alla fine della stagione (Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-11 14:12:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Non gli resta molto per provare a lasciare il segno in questa stagione che sta scivolando via tra polemiche e infortuni. alla fine Pogba non è mai stato a disposizione di Allegri, alla fine il colpo del mercato estivo si è perso senza poter realmente mai parlare di calcio giocato. Deluso lui, delusa la Juve, delusi i tifosi. Ma il progetto Pogback rimane, una stagione intera è fin qui da ritenere perduta, ne rimangono tre secondo quanto deciso in sede contrattuale: ingaggio super da 8 milioni netti più 2 di bonus, scadenza fissata al 30 giugno 2026. La scelta di Pogba sul suo futuro alla Juve E tra tanti dubbi come quelli che avvolgono presente e futuro ...

