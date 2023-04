(Di sabato 15 aprile 2023)in campionato non sta sicuramente attraversando uno dei suoi migliori momenti. Soprattutto inla squadra e i giocatori offensivi faticano a concretizzare le numerose occasioni. Per questo l’apporto che potrà darepotrebbe essere determinante ai fini del risultato finale nel match di oggi con il. ALTI E BASSI ? La stagione die delfino ad ora per certi aspetti è stata molto simile. L’attaccante, così come la squadra, ha alternato periodi con alcuni alti a periodi costellati da molti bassi. Alla sua seconda stagione in nerazzurro si pensava che l’argentino potesse definitivamente esplodere, ma così non è stato. I tanti infortuni non gli hanno infatti permesso di raggiungere quella continuità realizzativa e di prestazione che aveva invece ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Menzione particolare per Joaquin #Correa, di solito corpo estraneo in campo. Oggi entrato benissimo, con un paio di… - internewsit : Correa, con il Monza può rilanciarsi e aiutare l'Inter in attacco - - PinkMoon1908 : RT @fcin1908it: Thuram primo obiettivo per l'attacco dell'#Inter. Entro fine aprile la risposta ma l'Inter spera ancora di spuntarla. Nei p… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Thuram primo obiettivo per l'attacco dell'#Inter. Entro fine aprile la risposta ma l'Inter spera ancora di spuntarla. Nei p… - totofaz : @alfacamperpooh Dzeko, Lauti, Sanchez e Correa lo scorso anno sono stati di gran lunga il miglior attacco della Ser… -

il Benfica nella testa, l'Inter torna a giocarsi i tre punti in campionato e deve ... Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku,. All. Inzaghi.... le ultime notizie sulle formazioni Sono tre i principali ballottaggi nell'Inter,Inzaghi che ... mentre davanti si contendono una maglia i due argentinie Lautaro Martinez. Potrebbe andare ......sostituire(in uscita) ma qualora non si trovasse una quadra col Chelsea per un nuovo prestito per Lukaku, gli arrivi in avanti saranno due. Per questo, anche Firmino - che non rinnoverà...

Formazioni Inter-Monza Goal.com

Prove di formazione in casa Inter verso la sfida con il Monza. Segnala La Gazzetta dello Sport: “la coppia da Champions Lautaro-Dzeko, piuttosto opaca in questo ...Nei piani nerazzurri, Marcus dovrebbe sostituire Correa. In caso di addio di Lukaku, poi, si punterà tutto sul brasiliano ...