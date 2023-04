Cori allo stadio, è pace tra i tifosi Napoli e De Laurentiis (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutipace fatta tra i tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis. Dopo le pesanti contestazioni ricevute nel corso delle ultime partite dalle curve del ‘Maradona’, si è tenuto nel pomeriggio un incontro nell’hotel in cui alloggia la squadra prima delle partite, nel corso del quale i rappresentanti del tifo sono stati ricevuti dal presidente della società. Il primo riscontro di quanto è avvenuto si è avuto appena è cominciata la partita Napoli-Verona: nelle curve sono comparsi nuovamente striscioni in entrambe le curve e bandiere e i tifosi hanno cominciato a sostenere la squadra con i consueti Cori. Il confronto tra le parti è stato caratterizzato da un clima sereno ed è stato deciso di comune accordo di cominciare una reciprica ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutifatta tra idele Aurelio De. Dopo le pesanti contestazioni ricevute nel corso delle ultime partite dalle curve del ‘Maradona’, si è tenuto nel pomeriggio un incontro nell’hotel in cuiggia la squadra prima delle partite, nel corso del quale i rappresentanti del tifo sono stati ricevuti dal presidente della società. Il primo riscontro di quanto è avvenuto si è avuto appena è cominciata la partita-Verona: nelle curve sono comparsi nuovamente striscioni in entrambe le curve e bandiere e ihanno cominciato a sostenere la squadra con i consueti. Il confronto tra le parti è stato caratterizzato da un clima sereno ed è stato deciso di comune accordo di cominciare una reciprica ...

