Coppia aveva droga in casa, arrestata dai carabinieri (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoavevano in casa 58 grammi di hashish e una dose di cocaina. E nella loro abitazione è stato sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento della droga oltre alla somma di 665 euro. A Torre del Greco (Napoli) marito e moglie, lui 55 anni e lei 33, entrambi percettori del reddito di cittadinanza sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione di droga al fine di spaccio di droga. I due, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Sempre a Torre del Greco denunciato, durante un’altra perquisizione domiciliare, un 52enne del posto. Nell’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno trovato 21 grammi di hascisc suddiviso in 5 panetti e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutono in58 grammi di hashish e una dose di cocaina. E nella loro abitazione è stato sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento dellaoltre alla somma di 665 euro. A Torre del Greco (Napoli) marito e moglie, lui 55 anni e lei 33, entrambi percettori del reddito di cittadinanza sono stati arrestati daicon l’accusa di detenzione dial fine di spaccio di. I due, alla vista dei, hanno tentato di disfarsi dellalanciandola dalla finestra. Sempre a Torre del Greco denunciato, durante un’altra perquisizione domiciliare, un 52enne del posto. Nell’abitazione dell’uomo ihanno trovato 21 grammi di hascisc suddiviso in 5 panetti e ...

