Coop alleanza, previste nuove assunzioni per 550 giovani (Di sabato 15 aprile 2023) In arrivo 550 nuovi posti di lavoro in Coop alleanza 3.0. Grazie alla firma del contratto espansione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la più grande Cooperativa di consumatori del sistema Coop prevede un investimento di oltre 40 milioni di euro con il quale finanziare il programma il prepensionamento di mille persone e l’assunzione di 550 giovani dipendenti. L’accordo prevede la possibilità dell’uscita anticipata da lavoro a coloro a cui mancano massimo cinque anni per la pensione anticipata o di vecchiaia, che verrebbero sostituti da nuovo personale con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato. nuove assunzioni in Coop: firmato il contratto di espansione Coop alleanza 3.0 riunisce 94 ... Leggi su quifinanza (Di sabato 15 aprile 2023) In arrivo 550 nuovi posti di lavoro in3.0. Grazie alla firma del contratto espansione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la più grandeerativa di consumatori del sistemaprevede un investimento di oltre 40 milioni di euro con il quale finanziare il programma il prepensionamento di mille persone e l’assunzione di 550dipendenti. L’accordo prevede la possibilità dell’uscita anticipata da lavoro a coloro a cui mancano massimo cinque anni per la pensione anticipata o di vecchiaia, che verrebbero sostituti da nuovo personale con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.in: firmato il contratto di espansione3.0 riunisce 94 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Coop Alleanza 3.0, firmato il contratto di espansione - estensecom : Investimenti per oltre 40 milioni di euro per sostenere ricambio generazionale e formazione in Coop Alleanza 3.0. P… - SulPanaro : Coop Alleanza 3.0, firmato il contratto di espansione: scivolo pensionistico per mille dipendenti - giusi_sferruzza : RT @FisascatCisl73: #CoopAlleanza30 Sottoscritto il #ContrattoDiEspansione: uscita anticipata per 973 dipendenti e 550 nuovi posti di lavor… - infoiteconomia : Coop Alleanza, contratto di espansione: 550 nuovi posti -