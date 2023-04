Convocati per Cosenza (Di sabato 15 aprile 2023) Cittadella in campo domani per la 33ª giornata di Serie BKT, al Tombolato arriva il Parma, fischio d’inizio alle ore 14.00. Rientra Frare dalla squalifica, in diffida restano Kastrati, Lores Varela e Crociata. Ancora out oltre a Baldini ci sono Asencio per una distorsione alla caviglia sinistra e Ciriello. 23 i Convocati: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gian Filippo5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio ... Leggi su seriea24 (Di sabato 15 aprile 2023) Cittadella in campo domani per la 33ª giornata di Serie BKT, al Tombolato arriva il Parma, fischio d’inizio alle ore 14.00. Rientra Frare dalla squalifica, in diffida restano Kastrati, Lores Varela e Crociata. Ancora out oltre a Baldini ci sono Asencio per una distorsione alla caviglia sinistra e Ciriello. 23 i: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gian Filippo5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio ...

