Convocati Juve per il Sassuolo: c’è Szczesny, in tre fuori per Allegri (Di sabato 15 aprile 2023) Convocati Juve per la trasferta in casa del Sassuolo: presente Szczesny, mentre Allegri rinuncia a tre giocatori La Juventus ha diramato la lista dei giocatori Convocati per la trasferta di domani in casa del Sassuolo. Presente regolarmente Szczesny dopo il problema riscontrato in settimana. In partenza per #SassuoloJuve ? pic.twitter.com/dlCebuzQ1X— JuventusFC (@Juventusfc) April 15, 2023 fuori causa, invece, Alex Sandro e De Sciglio, oltre al lungodegente Kaio Jorge, ormai fuori da più di un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023)per la trasferta in casa del: presente, mentrerinuncia a tre giocatori Lantus ha diramato la lista dei giocatoriper la trasferta di domani in casa del. Presente regolarmentedopo il problema riscontrato in settimana. In partenza per #? pic.twitter.com/dlCebuzQ1X—ntusFC (@ntusfc) April 15, 2023causa, invece, Alex Sandro e De Sciglio, oltre al lungodegente Kaio Jorge, ormaida più di un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

