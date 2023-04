Controlli dei Nas, chiusura attività e sanzioni (Di sabato 15 aprile 2023) Intensificazione dei Controlli del NAS di Taranto nel periodo pasquale presso attività alimentari e strutture socio sanitarie ed assistenziali: chiuse attività e riscontro di carenze organizzative. Durante le festività pasquali, i carabinieri del NAS di Taranto hanno intensificato i Controlli presso attività alimentari di produzione dolciaria, macellerie e presso strutture ricettive dedicate all’ ospitalità di anziani, con lo scopo di verificare l’esatta erogazione dei servizi di assistenza e cura a tutela delle persone più deboli. Sono state controllate, nei territori delle province di Brindisi e Taranto, 8 imprese alimentari tra bar-pasticcerie e macellerie e 3 strutture socio sanitarie ed assistenziali. In generale, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 aprile 2023) Intensificazione deidel NAS di Taranto nel periodo pasquale pressoalimentari e strutture socio sanitarie ed assistenziali: chiusee riscontro di carenze organizzative. Durante le festività pasquali, i carabinieri del NAS di Taranto hanno intensificato ipressoalimentari di produzione dolciaria, macellerie e presso strutture ricettive dedicate all’ ospitalità di anziani, con lo scopo di verificare l’esatta erogazione dei servizi di assistenza e cura a tutela delle persone più deboli. Sono state controllate, nei territori delle province di Brindisi e Taranto, 8 imprese alimentari tra bar-pasticcerie e macellerie e 3 strutture socio sanitarie ed assistenziali. In generale, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali ...

