Controlli ambientali a Giugliano | sequestrato un rimessaggio per imbarcazioni

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la lotta all’inquinamento ambientale da parte dei Carabinieri della compagnia diin Campania che questa volta hanno controllato, insieme a personale della polizia municipale ed ai militari dell’Esercito italiano, unpera via San Francesco a Patria. Durante l’operazione nell’area da 5mila metri quadrati è stato accertato che c’erano relitti di barche ammassati senza le previste autorizzazionie senza la documentazione relativa alla prevenzione degli incendi. L’area con all’interno 141 barche e 2 acqua-scooter è stata sequestrata. Per il titolare dell’azienda una denuncia e sanzioni amministrative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LivornoPress : Conferimento rifiuti: 40 controlli dei facilitatori ambientali, due utenti sorpresi ad abbandonare rifiuti - lanuovariviera : Guerra ai 'furbetti' dei rifiuti, controlli degli ispettori ambientali. Ma c'è chi se ne infischia e getta immondiz… - AmitJha4915117 : RT @ArpaPiemonte: Incendio a San Pietro Mosezzo (NO). Arpa Piemonte sul posto per i controlli ambientali. Tutti gli aggiornamenti sui contr… - milanomagazine : Agenti della Polizia Municipale, Unità Operativa Tutela Ambientale, nell’ambito dei controlli finalizzati al contra… - lagenda70889069 : Incendio a Rivoli: aggiornamento sui controlli ambientali di Arpa Piemonte Primo Piano, TG24, ARPA, ARPA Piemonte,… -

La facilità di innesco e l'eventuale esplosione possono provocare anche danniche ... La richiesta di aumentare iper prevenire le conseguenze dannose di questi comportamenti ......stazione cittadina dei carabinieri conta ciascuna una trentina di denunce spiccate per smaltimentiilleciti. Numeri simili arrivano dalla Polizia locale. Ma qui il grosso deiè ...SpaceX ha poi riportato S24 e B7 negli edifici di assemblaggio dell'azienda per ifinali ...anno la richiesta a SpaceX di intraprendere più di 75 azioni per ridurre gli effettidel ...

Controlli ambientali a Giugliano, sequestrata area rimessaggio ... Agenzia ANSA

Continua la lotta all'inquinamento ambientale da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che questa volta hanno controllato, insieme a personale della polizia municipale ed ai m ...La denuncia di Domenico Nobile (FdI): "Ho visto una donna con bambini abbandonare assi di legno, l’ho richiamata e mi ha mandato a quel paese".