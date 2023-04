Contributi per cure termali, online i bandi Inps: domande entro il 13 maggio (Di sabato 15 aprile 2023) Sono stati pubblicati i bandi di concorso 2023 Inps Nuovo Fondo Mutualità e Vecchio Fondo Mutualità ex Ipost per l’assegnazione di Contributi per cure termali. Le domande dovranno essere tramite Raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R entro il 13 maggio 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) Sono stati pubblicati idi concorso 2023Nuovo Fondo Mutualità e Vecchio Fondo Mutualità ex Ipost per l’assegnazione diper. Ledovranno essere tramite Raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/Ril 132023. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ma non è meraviglioso? Abbiamo il portavoce italiano del Parlamento europeo che anziché citare il sito ufficiale de… - Gitro77 : Peccato che sul sito della Commissione Europea stia scritto che anche le sovvenzioni verranno ripagare attraverso i… - infocamere : ???? Fondi europei ?? 'Contributi dalla #UE alle #Pmi per turismo e digitale' via @sole24ore #innovazione… - orizzontescuola : Contributi per cure termali, online i bandi Inps: domande entro il 13 maggio - MilkaWeisz : RT @capitano_ri: Ricapitolando: i navigator non trovano lavoro neppure per loro stessi. Ci fate pagare un RDC con i nostri contributi per 3… -