Contratti a termine, ecco come cambiano: accordi rinnovabili fino a 36 mesi e semplificazione (Di sabato 15 aprile 2023) Contratti a termine più facili, con durata massima possibile che può arrivare fino a 36 mesi. Nel decreto ?omnibus? atteso nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 aprile 2023)più facili, con durata massima possibile che può arrivarea 36. Nel decreto ?omnibus? atteso nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nadif : RT @AndreaRoventini: 2/2 Con @UngaroStefano su @rivistailmulino discutiamo di come si debba fare l'opposto. Le buone riforme strutturali de… - lucrezia_ilaria : RT @AndreaRoventini: 1/2 Il governo fa l'opposto della Spagna: vuole liberalizzare i contratti a termine smantellando il decreto dignità. È… - sonoViolet : RT @AndreaRoventini: 2/2 Con @UngaroStefano su @rivistailmulino discutiamo di come si debba fare l'opposto. Le buone riforme strutturali de… - PaoloMRCorti : RT @ilmondoeditutti: Chiedono: da che parte stanno i PMC della Wagner in Sudan? I wagneriani serviranno sempre coloro che li pagano. Ora l'… - GIACOMO24330093 : RT @AndreaRoventini: I salari perdono potere d'acquisto di fronte ad un'inflazione elevata. Il governo vuole liberalizzare i contratti a te… -