Contrattazione integrativa, le riunioni non devono essere verbalizzate. Lo ricorda l’Aran (Di sabato 15 aprile 2023) In sede di Contrattazione integrativa il dirigente scolastico può farsi affiancare da un proprio collaboratore e quest’ultimo può svolgere la funzione di segretario verbalizzante? Alla domanda ha risposto l'Aran con orientamento dell'11 aprile 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) In sede diil dirigente scolastico può farsi affiancare da un proprio collaboratore e quest’ultimo può svolgere la funzione di segretario verbalizzante? Alla domanda ha risposto l'Aran con orientamento dell'11 aprile 2023. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Contrattazione integrativa, le riunioni non devono essere verbalizzate. Lo ricorda l’Aran - HalleyInformat1 : Aumento della contrattazione integrativa e dei premi di risultato per gli enti locali virtuosi Risposta al quesito… - CislFisascat : RT @FisascatCisl73: #iNsMercato I sindacati incontrano la società del settore discount per i diritti di informazione. #Filcams #Fisascat #U… - FistCisl : RT @FisascatCisl73: #iNsMercato I sindacati incontrano la società del settore discount per i diritti di informazione. #Filcams #Fisascat #U… - FisascatCislPug : RT @FisascatCisl73: #iNsMercato I sindacati incontrano la società del settore discount per i diritti di informazione. #Filcams #Fisascat #U… -