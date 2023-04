(Di sabato 15 aprile 2023) VIA TASSO. Continua il lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento e messa in sicurezza di spazi e attraversamenti pedonali.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Da lunedì 17 aprile lavori in via Contrada Tre Passi a Bergamo: verrà allargato il marciapiede - PrimaBergamo : Da lunedì 17 aprile lavori in via Contrada Tre Passi a Bergamo: verrà allargato il marciapiede: Non solo il nodo di… -

Per il momento, però, l'affetto e i sorrisi dellegenerazioni ferraresi passate perdella Rosa, sono bastati a riempire la via e i cuori dei commercianti. Grazie per aver letto questo ...Nell'hotspot diImbriacola al momento restano 500 migranti. La Prefettura di Agrigento d'... Ialleati di governo hanno firmato un sub - emendamento al decreto migranti che si sta ...5 Cedu, commi 1, 2 e 4 in relazione al trattenimento privo di base legale e di garanzie dicittadini stranieri dapprima presso il Centro di soccorso e prima accoglienza ( Cspa ) di...

Contrada Tre Passi, dal 17 aprile via all'allargamento del marciapiede L'Eco di Bergamo

VIA TASSO. Continua il lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento e messa in sicurezza di spazi e attraversamenti pedonali. Lavori al via lunedì 17 aprile in via Contrada ...Così l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla: "Adeguiamo e mettiamo in sicurezza attraversamenti pedonali, sistemiamo e allarghiamo marciapiedi e un parcheggio" ...