"Contento di finire in carcere": Blanco, il delirio (contro la Rai) (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla sceneggiata sul palco di Sanremo 2023, da quando ha distrutto la scenografia floreale, sono passati due mesi. E ora Blanco torna a parlare. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui le spara grossissime. "La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare mer*** su un ragazzo di vent'anni. Però intanto hanno mangiato su questa cosa", passa al contrattacco Blanco. Nel mirino del cantante, di fatto, c'è chi lo ha criticato. Ma non solo. Nel mirino anche la Rai: "Già alle prove avevo segnalato questo problema dell'audio nelle cuffie e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Prima ho cantato Brividi e tutto era più o ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla sceneggiata sul palco di Sanremo 2023, da quando ha distrutto la scenografia floreale, sono passati due mesi. E oratorna a parlare. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui le spara grossissime. "La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare mer*** su un ragazzo di vent'anni. Però intanto hanno mangiato su questa cosa", passa al contrattacco. Nel mirino del cantante, di fatto, c'è chi lo ha criticato. Ma non solo. Nel mirino anche la Rai: "Già alle prove avevo segnalato questo problema dell'audio nelle cuffie e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Prima ho cantato Brividi e tutto era più o ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acord1410 : @CarloCalenda @OttoemezzoTW Neanche una frase non sei riuscito finire, 'ospite' da Gruber. Invitato perché alleato… - miIan_risorto : @_Sim95_ Molti secondo me non hanno capito bene la partita, qua se si rigiocano i primi 15 minuti 10 volte il Napol… - LeleSSCN : @SpudFNVPN Solo io sono quasi contento? Poteva finire molto peggio dopo aver perso le staffe alla fine, li abbiamo… - dottnoce : @SalvOasi No no caro mio... Noi negli anni 70 (fine) si suonava pezzi classici a non finire... 'na sofferenza alle… - joseseiperme : RT @ilRomanistaweb: ??? #Bove: 'Mourinho mi sta trasmettendo un tipo di mentalità vincente. Dal punto di vista mentale ti aiuta molto. Io so… -